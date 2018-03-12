شاهد: الدحيل القطري أول المتأهلين إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا

قاد المغربي يوسف العربي فريقه الدحيل القطري للفوز 2-1 على مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي والصعود للأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تسجيله هدفين في الوقت القاتل.

تقدم لوكوموتيف طشقند الأوزبكي عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لسردار رشيدوف إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 35 سكنت شباك الدحيل.

وسجل العربي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر سقوط زميله المعز علي داخل منطقة الجزاء.

وأضاف العربي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر هجمة مرتدة عندما تلقى هداف دوري النجوم القطري تمريرة رائعة من "المعز علي" انفرد على إثرها بحارس مرمى لوكوموتيف وسدد في الشباك ببراعة.

بهذا الفوز تصدر الدحيل المجموعة الثانية في تصفيات دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية.

وتوج الدحيل قبل أيام بلقب الدوري المحلي قبل جولتين من نهاية البطولة ومن دون خسارة في 20 مباراة متتالية حتى الآن.