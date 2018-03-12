رئيس نادي يوناني يقتحم الملعب بسلاح ناري أثناء المباراة

أعلنت اليونان إيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم إلى أجل غير مسمى بعد نزول إيفان سافيديس مالك نادي باوك إلى أرض الملعب وهو مسلح خلال مباراة النادي مع أيك مساء الأحد.

أظهرت تسجيلات فيديو وصور نزول بعض الأشخاص أرض الملعب ومن بينهم إيفان سافيديس مالك باوك، وأحد أكبر أثرياء اليونان، الذي كان من الواضح أنه يحمل مسدسا معلقا في جنبه للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه بينما كان الفريقان متعادلين بدون أهداف في الدقيقة قبل الأخيرة.

وعانت الكرة اليونانية من حوادث عدة لاجتياح الجماهير للملاعب وأحداث الشغب داخلها وخارجها. ووعدت السلطات مرارا وتكرار بتطهير اللعبة.

ونزل سافيديس إلى الملعب مرتين خلال المباراة برفقة حراس شخصيين في الأولى كان يرتدي معطفا وفي الثانية بدونه وظهر السلاح واضحا رغم أنه لم يشهره خلال الحادث.

وأعلن باوك أن الحكم احتسب الهدف وأقر بفوز باوك بعد ذلك بنحو ساعتين.

وأعلنت الشرطة أنها أرادت استجواب سافيديس على دخوله غير المصرح به للملعب لكن بيان الشرطة لم يذكر السلاح. لكن مصدرا بالشرطة قال إن رئيس باوك يحمل تصريحا بحمل سلاح.