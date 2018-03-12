تذاكر المونديال على موقع الفيفا بأسبقية الحجز

ينطلق صباح الثلاثاء مرحلة جديدة لعملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم والتي تمتد حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

وعلى عكس الحال في المرحلة السابقة من عملية بيع التذاكر، سيكون الحصول على أي تذكرة في هذه المرحلة طبقا لأسبقية الحجز عبر الرابط الخاص بالتذاكر في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الإنترنت.

وفي نهاية المرحلة الماضية لعملية بيع التذاكر، والتي اختتمت في 31 من يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الفيفا للحصول على تذاكر المونديال أربعة ملايين و955 ألف و169 طلبا على تذاكر جميع المباريات الـ 64 للبطولة.

وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي تقدم مشجعوها بطلبات للحصول على تذاكر المونديال وذلك بواقع 338 ألف و414 طلبا.

ويبلغ إجمالي عدد تذاكر المونديال، المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14 من يونيو/حزيران إلى 15 من يوليو/تموز المقبلين، نحو 2.5 مليون تذكرة (مليونان و503 آلاف و957 تذكرة).

وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.