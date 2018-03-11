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شاهد: كوتينيو يسجل هدفا رائعا بـ "الكعب" في فوز برشلونة على ملقا

10/3/2018

سجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدفا رائعا بكعب القدم خلال فوز برشلونة المتصدر 2-صفر على مضيفه ملقا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت).

ولم يواجه برشلونة أي صعوبات في الفوز خارج أرضه رغم غياب ليونيل ميسي لأول مرة عن تشكيلة الفريق في الدوري عقب مولد طفله الثالث وحصوله على إذن من النادي بعدم اللعب.

وجاء الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس متقنة من لويس سواريز بعد كرة عرضية من غوردي ألبا في الدقيقة 15 وأضاف كوتينيو الهدف الثاني بشكل رائع من مدى قريب بعد تمريرة من عثمان ديمبلي في الدقيقة 28.

وبعد دقيقتين تعرض صمويل جارسيا لاعب ملقا للطرد بسبب تدخل عنيف ضد ألبا لتنتهي آمال أصحاب الأرض في العودة أو تهديد المتصدر.

وقطع برشلونة خطوة جديدة نحو إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد الذي يستضيف سيلتا فيغو غدا (الأحد) بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب ثالثا وله 57 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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