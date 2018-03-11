شاهد: ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس (الأحد) فريقه لاعتلاء قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتغلب يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

ودخل فريق "السيدة العجوز" اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق عن طريق ديبالا ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أودينيزي عن إدراك التعادل، أضاف يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق ديبالا أيضًا في الدقيقة 49.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 71 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أتلانتا على بولونيا بهدف نظيف، وكروتوني على سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف، بينما تعادل لاتسيو مع كالياري بهدفين لكل منهما، وساسولو مع سبال بهدف لكل منهما.