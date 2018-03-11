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شاهد: تشيلسي يهزم كريستال بالاس ويعود للانتصارات

10/3/2018

فاز تشيلسي 2-1 على ضيفه كريستال بالاس (السبت) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحصد النقاط الثلاث بعد الخسارة مرتين في مانشستر.

واستلم البرازيلي ويليان الكرة في الناحية اليسرى قبل أن يشق طريقه إلى داخل الملعب ويسدد كرة منخفضة اصطدمت بأحد اللاعبين لتمر من الحارس وين هينيسي وتصطدم بالقائم قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 25.

وبعد ذلك بست دقائق ومن خطأ من المدافع مارتن كيلي وهينسي أضاف حامل اللقب هدفه الثاني عندما اصطدمت تسديدة دافيدي زاباكوستا باللاعبين لتسكن الشباك ويسيطر تشيلسي صاحب المركز الخامس على المباراة.

وقلص بالاس الفارق بهدف باتريك فان انهولت لاعب تشيلسي السابق في نهاية مثيرة على استاد ستامفورد بريدج.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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