شاهد: أرسنال يهزم واتفورد بثلاثية ويبقى بالمركز السادس

أنهى أرسنال سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز بثلاثية على ضيفه واتفورد ليحافظ على نظافة شباكه لأول مرة في 12 مباراة بالمسابقة (الأحد).

وتقدم المدافع شكودران مصطفى بهدف لأرسنال بعد مرور ثماني دقائق وأضاف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني قبل أن يصنع هدفا لزميله هنريخ مخيتاريان في الشوط الثاني الذي شهد أيضا نجاح الحارس بيتر تشيك في إنقاذ ركلة جزاء من تروي ديني.

ورغم الفوز بقي أرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 48 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بعشر نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب آخر مراكز المربع الذهبي.

وخسر أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري أمام توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون قبل أن يفوز خارج أرضه بهدفين على ميلانو في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوربي (الخميس).