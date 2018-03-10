شاهد: رونالدو ينقذ الريال من التعادل ويقوده للفوز على إيبار في الليغا

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد فريقه من السقوط في فخ التعادل أمام إيبار في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب الريال على مضيفه إيبار، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.

وجاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 34 نجح رونالدو في افتتاح التسجيل للملكي، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الريال عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو إيبار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 50 لينجح إيبار في إدراك التعادل عن طريق إيفان راميس، لتزداد الإثارة في الدقائق المتبقية من اللقاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، تمكن رونالدو من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 84 ليخرج الملكي فائزًا بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 69 نقطة.