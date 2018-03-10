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شاهد: الدحيل يتوج بطلا للدوري القطري قبل جولتين من نهايته

9/3/2018

توج فريق الدحيل بلقب الدوري القطري لكرة القدم قبل جولتين من نهاية المسابقة، عقب تغلبه على الخريطيات 5-صفر في الجولة العشرين من البطولة.

وهذا هو اللقب الثاني للدحيل على التوالي والسادس له في تاريخه، بعد اندماج ناديي لخويا ونادي الجيش قبل بداية الموسم الجاري تحت مسمى الدحيل.

سجل أهداف الدحيل محمد موسى عباس في الدقيقة 26 وإسماعيل محمد في الدقيقة 36 ويوسف العربي في الدقيقة 56 ويوسف المساكني (هدفين) في الدقيقتين 82 و84 على التوالي.

ورفع الدحيل رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام السد صاحب المركز الثاني، والذي خسر أمام أم صلال 1-2، فيما توقف رصيد الخريطيات عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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