صلاح أفضل هداف أفريقي في "البريمرليغ"

فاز المصري محمد صلاح مساء الخميس، باستفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم حول أفضل لاعب أفريقي بين اللاعبين الأربعة الذين سجلوا 20 هدفًا وأكثر في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ).

ووفقًا للصفحة الرسمية للفيفا بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حصل صلاح المحترف في ليفربول على أعلى نسبة تصويت بين الجمهور الذي شارك في الاستفتاء بنسبة 51%.

وتفوق صلاح على الإيفواري ديدييه دروغبا الذي جاء ثانيًا بنسبة 37%، بينما حل مواطنه يايا توريه في المركز الثالث بنسبة 7%، وأخيرًا التوغولي إيمانويل اديبايور بنسبة 5%.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الأربعاء، أن المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول بات رابع لاعب أفريقي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ) بعد الإيفواريين يايا توريه وديدييه دروغبا والتوغولي إيمانويل أديبايور.

ويطارد صلاح نظيره هاري كين مهاجم توتنهام على صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

ويتصدر كين الترتيب برصيد 22 هدفًا بفارق هدف واحد عن صلاح.