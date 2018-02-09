شاهد: عروض مبهرة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تحتضنها كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ حتى 25 من فبراير/ شباط الجاري.

وشكل حفل الافتتاح، الذي أقيم بالاستاد الأولمبي، علامة بارزة في تاريخ الدبلوماسية بشبه الجزيرة الكورية. فإلى جانب العروض الفنية التي روت جانب من تاريخ كوريا وثقافتها.

حقق الحفل عددا من الأهداف الدبلوماسية، من خلال حضور وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية ضم كيم يو يونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، والتي قامت بمصافحة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وكما كان مقررا، دخلت البعثتان الكورية الجنوبية والكورية الشمالية معا وارتدى أعضاؤها سترات بيضاء ويتقدمهم لاعبتان تحملان "علم الوحدة".

وهذه هي المرة الرابعة التي يشهد فيها افتتاح دورة أولمبية دخول البعثتين الكوريتين معا، بعد دورات سيدني 2000 وأثينا 2004 وتورينو 2006.

وكما هو معتاد طبقا للتقاليد الأولمبية، ظلت هوية آخر حاملي الشعلة سرية حتى اللحظات الأخيرة من جولة الشعلة في كوريا والتي استمرت طوال 101 يوم.

وكان آخر من شارك في حمل الشعلة لاعبتان من الفريق المشترك للكوريتين في هوكي الجليد للسيدات ثم قامت الكورية الجنوبية كيم يونا البطلة الأولمبية في التزلج الفني، بإيقاد الشعلة الدائمة في الاستاد.