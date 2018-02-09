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شاهد: برشلونة يصعد إلى نهائي كأس إسبانيا بعد الفوز على فالنسيا 2- صفر

8/2/2018

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم للعام الخامس على التوالي بعد فوزه 2-صفر على فريق فالنسيا في لقاء الإياب للدور قبل النهائي.

وسبق لبرشلونة الفوز على فالنسيا 1- صفر مباراة الذهاب التي جرت على ملعب كامب نو، ليفوز 3 / صفر في مجموع المباراتين.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول. وفي الشوط الثاني نجح فيليب كوتينيو في تسجيل هدفه الأول مع برشلونة من متابعة لكرة عرضية لزميله السابق في ليفربول لويس سواريز.

وانضم كوتينيو، إلى برشلونة من ليفربول في صفقة قياسية للنادي مقابل أكثر من 197 مليون دولار في يناير كانون الثاني.

وأضاف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 82.

وفاز برشلونة بالكأس في المواسم الثلاثة الأخيرة وسيواجه إشبيلية في النهائي في شهر أبريل/ نيسان، في اعادة لنهائي 2016 الذي فاز به برشلونة 2-صفر بعد وقت إضافي.

وتغلب إشبيلية 2-صفر على ليغانيس لينتصر بنتيجة 3-1 في النتيجة الاجمالية.

ويحلم برشلونة بالفوز بالثلاثية هذا الموسم، حيث يبدو قريبا من استعادة لقب الدوري الإسباني، الذي يتربع على صدارته بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، كما صعد للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوربا.

المصدر : وكالات
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