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محرز يغيب عن صفوف ليستر أمام مانشستر سيتي

رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي
رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي
8/2/2018

أكد كلود بويل مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبه رياض محرز سيغيب عن مباراة بعد غد السبت أمام مانشستر سيتي الذي كان اللاعب يرغب في الانضمام إليه

ولم يتدرب محرز ولم يلعب مع ليستر منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية عندما فشل في الانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بويل خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "كنت آمل أن ينهض رياض ويعود للعب معنا. أفضل طريقة هي العودة والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف "رياض لاعب رائع وهو يحب كرة القدم. يعشق علاقته بزملائه وأفراد الفريق.

"هو بحاجة للعودة واللعب وأن يلمس الكرة".

ولم يعلق بويل على ما إذا كان محرز قد حصل على إذن للغياب عن الفريق.

وقال بويل "لا أريد أن أعلق وأعطي أي تفاصيل بخصوص علاقتنا برياض. من المهم أن تبقى كافة التفاصيل في داخل النادي وألا تنشر علنا".

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية عن أصدقاء اللاعب قوله إنه يشعر "بالإحباط" منذ الفشل في الانتقال لسيتي.

وبسؤاله عما إذا كان يتفهم الإحباط الذي تشعر به جماهير ليستر بسبب غياب محرز قال بويل "يمكنني تفهم كافة هذه التكهنات. اعتقد أنه من المهم في هذا الوقت الصعب أن يبقى كافة اللاعبين والنادي بأسره موحدا.

"يجب أن نتسم بالوحدة ونتطلع قدما لمواصلة العمل الجاد في الملعب".

وجاءت تعليقات بويل عقب تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب قد خفت وأنه لا ينوي التقدم بأي عرض جديد لضمه.

وسيغيب شينجي أوكازاكي وويس مورغان عن مباراة السبت أيضا.

وقال بويل "لن يكون أوكازاكي جاهزا. تلقى ضربة في ركبته ولن يكون جاهزا لمدة أسبوعين".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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