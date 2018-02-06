شاهد: واتفورد يسحق تشيلسي 4-1 في الدوري الإنجليزي

ضاعف فريق واتفورد أزمة ضيفه تشيلسي واكتسحه 4-1 في المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتزايدت الضغوط على المدرب الإيطالي لتشيلسي انطونيو كونتي بعد تعرض الفريق لثاني هزيمة قاسية على التوالي، إذ خسر في المباراة الماضية على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.

وبدأت معاناة تشيلسي، حامل لقب البطولة الموسم الماضي، منذ الدقيقة 30 عندما تم طرد المدافع الفرنسي الشاب تيموي باكايوكو لحصوله على الإنذار الثاني.

ثم تسبب تيبو كورتوا حارس تشيلسي في ضربة جزاء في الدقيقة 41 سجل منها تروي دييني هدف السبق لواتفورد.

وأدرك البلجيكي ادين هازارد التعادل لتشيلسي قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ولكن الدقائق العشر الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة حيث تمكن واتفورد من تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع المدافع الهولندي داريل يانمات والمهاجم الإسباني جيرارد ديلوفو ولاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيرييرا في الدقائق 85 و87 و90.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتوج تشيلسي بلقب الدوري في موسمه الأولى تحت قيادة أنطونيو كونتي العام الماضي لكنه بات يتأخر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وسينصب تركيزه فقط على الوجود في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوربا.