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رياضة|ألمانيا

شاهد: مانشستر يونايتد يحيي الذكرى 60 لتحطم طائرة ميونيخ

6/2/2018

أحيا الآلاف من عشاق كرة القدم في مدينتي مانشستر وميونيخ اليوم الثلاثاء الذكرى 60 لكارثة تحطم طائرة أودت بحياة ثمانية من فريق مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان اللاعبون الثمانية، أعضاء فريق يونايتد الذي عرف وقتها باسم "أبناء بازبي" نسبة إلى مدرب الفريق حينها مات بازبي، ضمن 23 شخصا لقوا حتفهم عندما كانت تقلهم الطائرة في رحلة العودة عقب مواجهة رد ستار بلغراد في مباراة في كأس أوربا، لكن الطائرة تحطمت لدى إقلاعها من ميونيخ بعد التزود بالوقود في السادس من فبراير/شباط 1958.

وكان بين الضحايا أيضا ثلاثة موظفين في النادي وثمانية صحفيين واثنان من طاقم الطائرة وراكبان.

وشارك في إحياء الذكرى المؤلمة في ملعب أولد ترافورد وسط تساقط كثيف للثلوج كل من السير بوبي تشارلتون (80 عاما) وهاري غريغ (85 عاما)، وهما ناجيان من الحادث، وكذلك شارك المدرب الحالي جوزيه مورينيو وآلاف الجماهير لتأبين الضحايا.

وشارك المدرب السابق السير اليكس فيرجسون ومدير النادي مايكل إديلسون وإد ودورد نائب الرئيس التنفيذي للنادي أيضا، ووقفوا جميعا دقيقة صمت في تمام الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش وهو توقيت تحطم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه في ميونيخ انضم سفير النادي دينيس إروين إلى ما يقرب من ثلاث آلاف مشجع ليونايتد للاحتفال بالذكرى وقفوا جميعا دقيقتين صمت في موقع الحادث.

كما وضعت أكاليل الزهور في ملعب بارتيزان بلجراد حيث واجه يونايتد هذا الفريق قبل يوم واحد على الحادث.

وفاز مانشستر يونايتد في هذا الوقت ببطولة الدوري الإنجليزي عامي 1956 و1957. وقد تعادل الفريق 3-3 مع رد ستار بلجراد في يوغوسلافيا السابقة وتأهل لقبل نهائي كأس أبطال أوروبا.

كما كان يسعى للفوز بلقب الدوري المحلي للعام الثالث على التوالي.

واللاعبون السبعة الذين لقوا حتفهم في الحادث هم روجر بايرن وإيدي كولمان وتومي تيلور ومارك جونز وديفيد بيج وبيلي ويلان وجيف بينت، بينما توفي دنكان إدواردز (21 عاما) بعد 15 يوما من الحادث متأثرا بجراحه.

المصدر : رويترز
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