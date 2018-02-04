شاهد: نيمار يحرز هدفا رائعا في فوز سان جيرمان على ليل

أحرز نيمار هدفه الـ 18 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم ليمدد باريس سان جيرمان صدارته إلى 11 نقطة بعد الفوز 3-صفر في ليل (السبت).

وهز مهاجم البرازيل الشباك بتسديدة رائعة من ركلة حرة بعدما افتتح يوري برتشيتشي التسجيل في نهاية الشوط الأول، واختتم جيوفاني لو سيلسو الثلاثية في الدقائق الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 62 نقطة من 24 مباراة بينما يملك اولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي سحق ميتز 6-3 خارج ملعبه أمس (الجمعة) 51 نقطة.

ويحتل ليل المركز 17 برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 عندما هز بريتشيتشي الشباك بتسديدة منخفضة بعد أن فشل دفاع ليل في ابعاد تمريرة إدينسون كافاني العرضية.

وضاعف نيمار، الذي كانت مشاركته في المباراة محل شك بعد إصابته بكدمة الأسبوع الماضي، النتيجة بتسديدة في الزاوية العليا من 17 مترا.

وبعدها أحرز لو سيلسو هدفه الأول في الدوري بتسديدة جيدة من فوق الحارس مايك ماينيان في الدقيقة 87.