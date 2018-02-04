شاهد: مانشستر يونايتد يعبر هيديرسفيلد بهدفين

واصل مانشستر يونايتد (السبت) مطاردته لمانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 55 بادر صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 68 لمانشستر يونايتد نفذها التشيلي أليكسيس سانشيز تصدى لها الحارس وتابعها في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

بذلك، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 56 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 69 نقطة.