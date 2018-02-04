البث الحي
رياضة

شاهد: بيكيه يسجل هدف التعادل في إسبانيول ويبقي برشلونة بلا هزيمة

4/2/2018

سجل جيرارد بيكيه هدفا بضربة رأس قرب النهاية لصالح برشلونة أمام منافسه الكتالوني إسبانيول ليمنح فريقه التعادل 1-1.

وحافظ برشلونة بذلك على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم (الأحد).

وواجه المدافع صيحات استهجان طيلة المباراة بعد تعليقات استفزت جماهير إسبانيول إثر فوز برشلونة على منافسه المحلي في كأس ملك إسبانيا في يناير/كانون الثاني، وحول برأسه كرة ليونيل ميسي العرضية من ركلة حرة في الشباك ليدرك التعادل.

وأبقى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة لكنه أشرك لاعبه الأرجنتيني في الشوط الثاني مع معاناة برشلونة من أجل اختراق دفاع إسبانيول العنيد في ملعب أغرقته مياه الأمطار.

وسجل جيرار مورينو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة مع سيرجيو غارسيا في الدقيقة 66، ليعطي إسبانيول بعض الأمل في تكرار انتصاره على برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك على برشلونة، لكن بيكيه كانت له الكلمة الأخيرة ليتقدم فريقه بفارق 12 نقطة في الصدارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)