شاهد: بيكيه يسجل هدف التعادل في إسبانيول ويبقي برشلونة بلا هزيمة

سجل جيرارد بيكيه هدفا بضربة رأس قرب النهاية لصالح برشلونة أمام منافسه الكتالوني إسبانيول ليمنح فريقه التعادل 1-1.

وحافظ برشلونة بذلك على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم (الأحد).

وواجه المدافع صيحات استهجان طيلة المباراة بعد تعليقات استفزت جماهير إسبانيول إثر فوز برشلونة على منافسه المحلي في كأس ملك إسبانيا في يناير/كانون الثاني، وحول برأسه كرة ليونيل ميسي العرضية من ركلة حرة في الشباك ليدرك التعادل.

وأبقى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة لكنه أشرك لاعبه الأرجنتيني في الشوط الثاني مع معاناة برشلونة من أجل اختراق دفاع إسبانيول العنيد في ملعب أغرقته مياه الأمطار.

وسجل جيرار مورينو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة مع سيرجيو غارسيا في الدقيقة 66، ليعطي إسبانيول بعض الأمل في تكرار انتصاره على برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك على برشلونة، لكن بيكيه كانت له الكلمة الأخيرة ليتقدم فريقه بفارق 12 نقطة في الصدارة.