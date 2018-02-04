شاهد: بايرن ميونيخ يحقق الفوز بثنائية على ماينز

فاز بايرن ميونيخ، الساعي للقبه السادس على التوالي في الدوري، بثنائية على ماينز عقب أداء محبط.

وجاءت الأهداف في الشوط الأول بواسطة فرانك ريبري وجيمس رودريغيز ليعزز حامل اللقب من الفارق في صدارة الترتيب إلى 18 نقطة.

وهذا هو الانتصار العاشر على التوالي للفريق في كافة المسابقات.

ويملك بايرن 53 نقطة من 21 مباراة متقدما بفارق 18 نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

وجاء انتصار بايرن على ماينز أكثر حسما بعد أن سدد ريبري في الشباك من على حافة المنطقة في الدقيقة 33 قبل أن يسيطر رودريغيز على تمريرة عرضية على صدره ويسددها في الشباك قبل دقيقة واحدة على نهاية زمن الشوط الأول.