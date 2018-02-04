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شاهد: أرسنال يحقق فوزا ساحقا بخماسية على إيفرتون

3/2/2018

سجل آرون رامسي ثلاثة أهداف ليقود أرسنال لفوز ساحق بنتيجة 5-1 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وهز أرسنال الشباك أربع مرات في الشوط الأول لكنه تراجع بعد ذلك وسمح لإيفرتون بتقليص الفارق قبل أن يسجل رامسي هدفه الشخصي الثالث.

وأحرز رامسي هدفين في الشوط الأول وبينهما هز المدافع لوران كوسيلني الشباك بضربة رأس من مدى قريب.

وتمكن بيير-إيمريك أوباميانج، المنضم في صفقة قياسية لأرسنال، من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 38 مستفيدا من تمريرة زميله السابق في بروسيا دورتموند هنريخ مخيتاريان الذي انضم أيضا في فترة الانتقالات قادما من مانشستر يونايتد.

وبقي أرسنال في المركز السادس رغم الانتصار وأصبح رصيده 45 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن غريمه توتنهام هوتسبير الذي يواجه ليفربول ثالث الترتيب غدا (الأحد).

وسيلعب أرسنال في ضيافة توتنهام في الجولة المقبلة.

وتراجع إيفرتون إلى المركز العاشر ولديه 31 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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