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رياضة|الجزائر

رئيس اتحاد الجزائر يكشف حقيقة العرض "الخيالي" لاستعاد بلايلي

يوسف بلايلي لاعب نادي انجيه الفرنسي
يوسف بلايلي لاعب نادي انجيه الفرنسي
3/2/2018

اعترف ربوح حداد، رئيس نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، بأن فريقه تقدم بعرض تصل قيمته إلى مليون يورو، لاستعادة لاعبه السابق يوسف بلايلي، من نادي انجيه الفرنسي.

ولم يسبق لأي ناد جزائري أن قام بدفع هذا المبلغ الذي وصف بـ"الخيالي"، لاستقدام أي لاعب حتى لو كان يحمل الصفة الدولية.

وقال حداد، في تصريح لبرنامج تلفزيوني بثته قناة "الجزائرية وان" مساء الجمعة، إنه كان يريد التعاقد مع بلايلي، استجابة لرغبة المشجعين الذين ألحوا على عودته.

وتابع "تحدثت مع سعيد شعبان رئيس نادي انجيه واعربت له عن رغبتي في استعادة بلايلي، وقال لي هناك فريق قدم عرضا بمليون يورو، قلت له أنا أيضا مستعد لدفع هذا المبلغ".

وكشف حداد، أنه توصل لاتفاق مع شركة راعية أجنبية تتولى تسديد هذا المبلغ.

كما أشار إلى أنه ابدى حماسا لضم بلايلي، لأنه كان واثقا تماما من بيعه بأكثر من مليوني يورو الموسم المقبل. 

وكشف حداد، بأن اتحاد الجزائر حصل على عرض يفوق مليون يورو، من أحد الأندية الخليجية الذي طلب التعاقد مع أحد لاعبي الفريق. 

لكن يوسف بلايلي، الذي اختار في النهاية العودة إلى نادي الترجي الرياضي التونسي بعيدا عن صراع الغريمين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، أكد أنه كان مستعدا للانضمام إلى الفريق الذي كان بوسعه شراء وثائقه من انجيه الذي لم يمنحه مدربه فرصه اللعب مع الفريق الأول.

وقال بلايلي "تعرضت للظلم في انجيه لأن مدربه لم يكن يريد اشراكي في المباريات، لهذا اعربت للرئيس عن رغبتي في الرحيل والحصول على فرصة اللعب لأنني استهدف العودة إلى المنتخب الجزائري". 

وابدى بلايلي، سعادته بالعودة للترجي التونسي الذي ينافس على جبهات عديدة مشددا بأنه يتطلع للتتويج مع الفريق بكل التتويجات المتاحة العام الحالي، خاصة لقب دوري أبطال أفريقيا. 

المصدر : الألمانية
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