نيمار يغيب عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع

قال والد اللاعب نيمار، إن مهاجم باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم سيغيب لستة أسابيع على الأقل بسبب كسر في القدم والتواء في الكاحل.

وأصيب أغلى لاعب في العالم خلال فوز باريس سان جيرمان 3-1 على غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا وغادر اللاعب البرازيلي الملعب محمولا على محفة.

وقال والده إن الإصابة ستبعد نيمار بالتأكيد عن مباراة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا الأسبوع القادم.

وأبلغ محطة (ئي.إس.بي.إن) برازيل التلفزيونية، أن باريس سان جيرمان يعرف أن نيمار لن يكون معه في المباريات القليلة المقبلة وأنه سيفقده لستة أسابيع على الأقل".

وأضاف أن العلاج سيستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع ونحن نعرف ذلك، سواء احتاج إلى جراحة أو لا، سيستغرق الأمر ستة أو ثمانية أسابيع.

وقال نيمار الأب إن ابنه والنادي الفرنسي ينتظران رأي طبيب منتخب البرازيل لتحديد ما إذا كان المهاجم بحاجة لجراحة.

ونيمار هو أهم لاعب في البرازيل في السنوات الأخيرة واللاعب الأهم في التشكيلة التي ستتجه لنهائيات كأس العالم في روسيا في يونيو /حزيران.

وقال نيمار الأب "سيقرران معا، إنه وقت صعب بالنسبة لنا، لا نرغب في أن نكون في هذا الموقف، لكن علينا تقبل الأمر ومساعدة نيمار بأفضل طريقة ممكنة".

وأدلى والد نيمار بتعليقاته في برنامج حواري رياضي على الهواء مباشرة وتناقضت مع تصريحات أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الذي قال إن مهاجمه البالغ عمره 26 عاما سيكون جاهزا لمواجهة ريال مدريد.

وخسر باريس سان جيرمان 3-1 في لقاء الذهاب في العاصمة الإسبانية وسيستضيف حامل اللقب في مباراة الإياب في السادس من مارس/آذار.

وأحرز نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.