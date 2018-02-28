شاهد: إسبانيول يهزم الريال بهدف قاتل في الدوري الإسباني

أوقف فريق إسبانيول سلسلة انتصارات ريال مدريد وتغلب عليه 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل جيرارد مورينو هدف إسبانيول والمباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد الريال عند 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام بلنسية، وبفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 14 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

في المقابل رفع إسبانيول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو.

وحقق الريال الانتصار في أربع مباريات متتالية قبل أن يخسر للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل في ست، فيما حقق إسبانيول فوزه الأول بعد سبع مباريات وهو الفوز السابع للفريق في الدوري مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في عشر مباريات.

وأراح زين الدين زيدان مدرب الريال العديد من نجوم الفريق في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو. ويستعد الريال لمواجهة خيتافي السبت المقبل في الجولة 27 من الدوري، ثم يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور 16 في دوري أبطال أوربا، بينما يستعد إسبانيول لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل في الجولة 27 أيضا.