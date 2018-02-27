شاهد: لاعبو كرة إسبان يساعدون مسنين في مكافحة الخرف

يحاول ثمانية نزلاء في دار للمسنين في مدريد بمساعدة محترفين سابقين في كرة القدم، تطبيق تمرين فكري ضمن برنامج لتحفيز الذاكرة الهشة لمسنين بالاستعانة "بالساحرة المستديرة".

وتنظم دار (باييسول أولافيدي) الخاصة ورش عمل كهذه أسبوعيا على مدى ثلاثة أشهر للمسنين الذين يعانون من أمراض الخرف مثل الزهايمر أو أولئك الذين قد يصابون بها.

ويدير لاعبون محترفون سابقون حصة لمدة ساعتين يتخللها عرض صور وتسجيلات مصورة قديمة إضافة إلى تذكارات من عالم كرة القدم لمساعدة المسنين على تذكر مراحل من حياتهم.

ويرى طاقم العمل في دار المسنين وعائلات النزلاء أن هذا الأمر يسمح لهم بتنشيط الذاكرة المترنحة في أحيان كثيرة.

ومع أن الطريقة القائمة على استخدام قطع وصور لإعادة الذكريات معروفة لدى الأطباء، إلا أن الجديد في الأمر يكمن في الاستعانة بكرة القدم.

وقد أظهرت دراسات أن "العلاج بالاستذكار" يحسن النشاط الذهني ونوعية الحياة لدى المسنين إذ تتيح الألعاب تعزيز الثقة بالنفس ومكافحة الوحدة.

وقد أطلق الاتحاد الإسباني لجمعيات قدامى لاعبي كرة القدم في 2016 هذا البرنامج المستوحى من مبادرة مشابهة في أسكتلندا مع قناعة بملاءمته التامة مع هذا البلد الذي يبدي سكانه اهتماما كبيرا بهذه الرياضة.

ويؤكد رئيس الاتحاد خوان ماريا زوريكيتا وهو مدافع سابق في فريق أتليتيكو بلباو يبلغ حاليا 77 عاما، أن كرة القدم توفر أحاسيس قوية للغاية، وأن ذلك أمر يتذكره الناس.

ويوضح خوان ماريا زوريكيتا أن المنشطين يحاولون ربط مباريات لعبوها قبل عقود مع لحظات من الحياة اليومية للمسنين لأن ذكريات الطفولة والشباب هي التي تصمد لأطول فترة في المجمل.

ويُشجع المشاركون على الكتابة في دفتر للذكريات المستعادة خلال هذه الحصص، ويقول ريكاردو مارينا ليسيراس وهو سائق شاحنات سابق في السابعة والثمانين من العمر انتقل للعيش في دار باييسول اوليفادي منذ أقل من سنة، إن الأمر يساعده في الحفاظ على قدراته الذهنية.

ونظم الاتحاد الإسباني لجمعيات قدامى لاعبي كرة القدم 22 ورشة عمل في عشر مدن إسبانية في 2016 و2017 ينشطها في كل مرة لاعبون محترفون متقاعدون، وهو يعتزم تنظيم حوالي 20 ورشة هذه السنة بتمويل جزئي من اتحاد للاعبي كرة القدم.