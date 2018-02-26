شاهد: باريس سان جيرمان يسحق مرسيليا بثلاثية ويحلق على القمة

واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وعزز تصدره للمسابقة بفارق 14 نقطة بفوزه بثلاثية نظيفة على غريمه أولمبيك مرسيليا (الأحد).

وسجل كيليان مبابي، ورولاندو بطريق الخطأ في مرماه، وإدينسون كافاني أهداف فريق العاصمة الفرنسية ليصبح رصيده 71 نقطة من 27 مباراة بعد عرض هجومي رائع في لقاء متوتر شهد حصول أصحاب الأرض على ستة إنذارات مقابل خمسة للفريق الزائر.

وأنهى سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين بسبب خروج نيمار من الملعب محمولا على محفة بسبب إصابة في الكاحل قبل ثماني دقائق من النهاية وبعدما أجرى المدرب أوناي إيمري التغييرات الثلاثة.