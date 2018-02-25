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شاهد: مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بثلاثية ويتوج بكأس رابطة المحترفين

25/2/2018

توّج فريق مانشستر سيتي (الأحد) بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه.

وتغلب المان سيتي على أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للمسابقة المحلية.

فرض مانشستر سيتي أسلوبه الهجومي على أرسنال طوال الشوط الأول، وتمكن من التقدم بهدف عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، حاول أرسنال العودة للقاء، ولكنه فشل واستقبل هدفين آخرين عن طريق البلجيكي فينسان كومباني والإسباني دافيد سيلفا في الدقيقتين 58 و65 من زمن المباراة.

ويعد هذا اللقب الأول للمدير الفني للمان سيتي الإسباني بيب غوارديولا منذ توليه مسؤولية الفريق صيف 2016.

وبهذا اللقب عادل مانشستر سيتي مرات الفوز للثلاثي مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي.

ويعد ليفربول أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 بطولات آخرها عام 2012.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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