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شاهد: سواريز يسجل ثلاثية في فوز برشلونة بسداسية على جيرونا

24/2/2018

حقق برشلونة فوزا كبيرا على جاره وضيفه جيرونا بستة أهداف لواحد، في ديربي مصغر لإقليم كتالونيا، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

منح كريستيان بورتوغيس التقدم لجيرونا بحلول الدقيقة الثالثة، وعادل الأوروغوياني لويس سواريز النتيجة لأصحاب الملعب بعد مرور دقيقتين.

وضاعف الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لبرشلونة بحلول الدقيقة الثلاثين، وعاد ميسي لهز الشباك مجددا في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وعزز سواريز تقدم أصحاب الملعب بهدف رابع قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

ورفع البرازيلي فيليب كوتينيو النتيجة إلى خمسة أهداف في الدقيقة السادسة والستين.

واختتم سواريز السداسية في الدقيقة السادسة والسبعين.

وبهذا يرتفع رصيد برشلونة إلى خمس وستين نقطة في الصدارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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