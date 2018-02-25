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رياضة|ألمانيا

شاهد: حارس مرمى يتسبب في هدف غريب في مباراة بألمانيا

25/2/2018

أهدي حارس مرمى هدفا للفريق المنافس عندما أعطى الملعب ظهره لوهلة ليتناول زجاجة الماء خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم السبت.

وكان مارك فليكين، حارس مرمى فريق "إم إس في دويسبورغ"، قد انشغل للحظة في شرب المياه، وأدار ظهره للملعب، ليستغل فريق إينغولششتاد المنافس الفرصة، ويحرز اللاعب ستيفان كوتشكه هدفا ربما يكون الأسهل في حياته.

وانتبه الحارس الهولندي للهجمة على مرماه، لكن يقظته جاءت متأخرة، حيث وجد الكرة معه داخل الشباك.

وكان من الغريب أن فليكين كان قد صدّ ركلة جزاء قبل هذا الهدف بدقائق، لكنه وجد العزاء في فوز فريقه آخر الأمر بهدفين لهدف واحد.

المصدر : أسوشيتد برس
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