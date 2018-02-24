شاهد: صلاح يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز ليفربول على وست هام 4-1

مدد ليفربول سجله الخالي من الهزيمة على ملعبه إلى 16 مباراة في الدوري الإنجليزي وتقدم إلى المركز الثاني بعد أداء مذهل باستاد أنفيلد والفوز 4-1 على وست هام يونايتد اليوم (السبت).

وأحرز محمد صلاح، الذي يبدو من الصعب إيقافه، هدفه رقم 31 بجميع المسابقات بعدما صنع الهدف الأول لإيمري تشان وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث قبل أن يقلص البديل ميخائيل أنطونيو الفارق لوست هام.

ووضع تشان ليفربول في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29 بعد ركلة ركنية نفذها صلاح، وضاعف المهاجم المصري الفارق في الدقيقة 51 عندما سدد كرة لا تصد في الزاوية البعيدة من عشرة أمتار عكس اتجاه الحارس أدريان.

وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعد ذلك بست دقائق عندما راوغ حارس وست هام وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول من مدى قريب بعدما قلص أنطونيو الفارق من لمسته الأولى في المباراة.

وحقق صلاح 4 أرقام بعد تسجيله هدفه رقم 31 اليوم.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز أكثر من 20 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم واحد، متجاوزًا رقم روبي فاولر الذي أحرز 19 هدفًا بيسراه موسم (1994-1995).

احتاج صلاح أقل من سبعة أشهر لمعادلة رقم الأورغوياني لويس سواريز، ليصبح أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في موسم واحد منذ (2013-2014)، برصيد 31 هدفًا في 37 مباراة، وهو نفس عدد المباريات التي احتاجها مهاجم برشلونة الحالي لتحقيق هذا الرقم.

أصبح النجم المصري أول لاعب من ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوري، منذ دانييل ستوريدج، الذي أحرز 5 أهداف في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2014 (5 مباريات).

وصلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم بـ 31 هدفًا هذا الموسم، بواقع 23 هدفًا و8 تمريرات حاسمة.