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شاهد: ريال مدريد يمطر شباك ألافيس برباعية في "الليغا"

24/2/2018

أمطر فريق ريال مدريد (السبت) مرمى مضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية نظيفة في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

نجح الملكي في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44.

وتواصل الضغط من جانب الملكي في بداية الشوط الثاني، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور حيث أضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وجاءت الدقيقة 61 ليضيف رونالدو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للريال في الدقيقة 89 نفذها الفرنسي كريم بنزيما في الشباك محرزًا الهدف الرابع.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 28 نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 62 نقطة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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