شاهد: وفاة شرطي إسباني بعد اشتباكات قبل مباراة في الدوري الأوربي

توفي ضابط شرطة مساء الخميس في مدينة بلباو الإسبانية بعد اشتباكات مع جماهير سبارتاك موسكو قبل مواجهة أتلتيك في الدوري الأوربي لكرة القدم.

وقالت الشرطة إن الضابط توفي في المستشفى التي نقل إليها بعد تعرضه لسكتة قلبية عندما كانت قوات الشرطة تحاول إيقاف الاشتباكات في الشوارع بين جماهير الفريقين.

وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص على الأقل.

وقدم ماريانو راخوي رئيس وزراء اسبانيا تعازيه على حسابه على تويتر ودان أحداث العنف.

وقال "أقدم التعازي إلى عائلة وأصدقاء الضابط الذي توفي في بلباو وأقدر جهود قوات الشرطة في حماية أولئك الذين يريدون الاستمتاع بالرياضة. أدين أحداث الشغب".

وفاز سبارتاك 2-1 في مباراة الإياب في دور 32 لكنه ودع البطولة بالهزيمة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتستضيف روسيا كأس العالم هذا العام وتفرض السلطات المحلية إجراءات أمنية مشددة لمواجهة الجماهير المشاغبة ومن بينهم الجماهير الروسية التي تسببت في أحداث عنف في بطولة أوربا 2016 في فرنسا وبطولات أخرى.