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شاهد: أرسنال يصعد لدور 16 للدوري الأوربي رغم الخسارة

22/2/2018

واصل أرسنال الانجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم وصعد إلى الدور 16 بالرغم من خسارته 1-2 أمام ضيفه أوسترسوند السويدي في مباراة الإياب لدور 32.

وفاز الفريق اللندني في مباراة الذهاب 3-صفر في السويد، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

وسيخوض أرسنال الأحد نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي.

وبطولة كأس الرابطة هي البطولة المحلية الوحيدة التي لم يحققها المدرب الفرنسي أرسين فينغر على مدار 22 عاما مع أرسنال ولم يفز الفريق بهذا اللقب منذ 1993.

وفاز أرسنال في آخر ثلاث مباريات نهائية في ويمبلي وكلها في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب هال سيتي (2014) وأستون فيلا (2015) وتشيلسي العام الماضي حيث كان حينها أيضا غير مرشح للانتصار.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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