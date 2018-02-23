شاهد: أرسنال يصعد لدور 16 للدوري الأوربي رغم الخسارة

واصل أرسنال الانجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم وصعد إلى الدور 16 بالرغم من خسارته 1-2 أمام ضيفه أوسترسوند السويدي في مباراة الإياب لدور 32.

وفاز الفريق اللندني في مباراة الذهاب 3-صفر في السويد، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

وسيخوض أرسنال الأحد نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي.

وبطولة كأس الرابطة هي البطولة المحلية الوحيدة التي لم يحققها المدرب الفرنسي أرسين فينغر على مدار 22 عاما مع أرسنال ولم يفز الفريق بهذا اللقب منذ 1993.

وفاز أرسنال في آخر ثلاث مباريات نهائية في ويمبلي وكلها في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب هال سيتي (2014) وأستون فيلا (2015) وتشيلسي العام الماضي حيث كان حينها أيضا غير مرشح للانتصار.