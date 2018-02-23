شاهد: أتلتيكو مدريد يتأهل لدور 16 للدوري الأوربي

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الدور 16 للدوري الأوربي بعد تغلبه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف نظيف في مباراة الإياب لدور 32 للبطولة.

وسجل الفرنسي كيفن غاميرو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة السابعة من المباراة من تسديدة قوية.

وسبق لأتلتيكو الفوز على الفريق الدنماركي 4-1 في مباراة الذهاب.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الأوربي منذ خمسة أعوام، لكنه شارك خلال المواسم الأربعة السابقة في دوري الأبطال ووصل إلى المباراة النهائية مرتين ومرة إلى الدور نصف النهائي ومرة إلى الدور ربع النهائي.