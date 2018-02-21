شاهد: ميسي يهز شباك تشيلسي ويمنح برشلونة التعادل 1-1

نجح ليونيل ميسي أخيرا في هز شباك تشيلسي لأول مرة بهدف في الدقيقة 75 ليقود برشلونة للتعادل 1-1 مع مضيفه الانجليزي في مواجهة رائعة بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم (الثلاثاء

افتتح ويليان التسجيل لتشيلسي بتسديدة متقنة في الدقيقة 62 بعدما سدد اللاعب البرازيلي في القائم مرتين خلال الشوط الأول.

وبدا أن تشيلسي سيتمتع بالأفضلية قبل خوض الإياب في كامب نو لكن ميسي خطف التعادل مستغلا تمريرة من أندريس إنيستا ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس تيبو كورتوا وهو هدفه الأول في تسع مواجهات ضد تشيلسي.

وكما كان متوقعا هيمن برشلونة على الكرة في ستامفورد بريدج لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي لم يكن محظوظا بعدما عاند الحظ ويليان بالتسديد مرتين في إطار المرمى.