البث الحي
رياضة

شاهد: ميسي يهز شباك تشيلسي ويمنح برشلونة التعادل 1-1

20/2/2018

نجح ليونيل ميسي أخيرا في هز شباك تشيلسي لأول مرة بهدف في الدقيقة 75 ليقود برشلونة للتعادل 1-1 مع مضيفه الانجليزي في مواجهة رائعة بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم (الثلاثاء

افتتح ويليان التسجيل لتشيلسي بتسديدة متقنة في الدقيقة 62 بعدما سدد اللاعب البرازيلي في القائم مرتين خلال الشوط الأول.

وبدا أن تشيلسي سيتمتع بالأفضلية قبل خوض الإياب في كامب نو لكن ميسي خطف التعادل مستغلا تمريرة من أندريس إنيستا ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس تيبو كورتوا وهو هدفه الأول في تسع مواجهات ضد تشيلسي.

وكما كان متوقعا هيمن برشلونة على الكرة في ستامفورد بريدج لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي لم يكن محظوظا بعدما عاند الحظ ويليان بالتسديد مرتين في إطار المرمى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)