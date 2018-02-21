شاهد: ريال مدريد يهزم ليجانيس بدون رونالدو ويصعد للمركز الثالث

عدل ريال مدريد تأخره إلى فوز 3-1 على جاره ليجانيس الأربعاء ليصعد للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم لأول مرة منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقرر المدرب زين الدين زيدان إراحة كريستيانو رونالدو ولم يدفع به للمشاركة في المباراة.

ووضع المدافع أوناي بوستينازا ليجانيس في المقدمة في الدقيقة السادسة مستغلا ارتباك دفاع ريال وحارسه كيكو كاسيا.

وتعادل الجناح لوكاس فازكيز لبطل أوربا بعد خمس دقائق بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى بعد تمريرة للخلف من كاسيميرو.

ورد فازكيز الجميل للاعب الوسط البرازيلي وصنع له الهدف الثاني في الدقيقة 29 بينما اختتم القائد سيرغيو راموس الثلاثية من ركلة جزاء.

وغاب رونالدو عن مباراة بالدوري لأول مرة منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي إذ أجرى زيدان تغييرات بتشكيلته وأراح أيضا الحارس كيلور نافاس وجاريث بيل بينما غاب توني كروس ومارسيلو ولوكا مودريتش للإصابة.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في ديسمبر الماضي لكنها تأجلت لمشاركة ريال في كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز تقدم ريال مدريد على بلنسية في جدول الترتيب وأصبح في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 24 مباراة بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر وسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب.