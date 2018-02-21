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شاهد: بايرن يقترب من ربع نهائي أبطال أوربا بخماسية في بشيكتاش

20/2/2018

اقترب فريق بايرن ميونيخ الألماني (الثلاثاء) خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

واكتسح الفريق البافاري ضيفه بشيكتاش التركي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 (ثمن النهائي) للمسابقة القارية.

وشهدت الدقيقة 16 طرد مباشر، للكرواتي دوماجوف فيدا، ليلعب بشيكتاش الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل البافاري النقص العددي في صفوف المنافس، وتمكن من تحقيق التقدّم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 42 ليخرج صاحب الأرض والجمهور متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وأضاف البايرن الهدف الثاني عن طريق الفرنسي كينغسيلي كومان في الدقيقة 52، قبل أن يحرز مولر الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و88.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي بايرن ميونيخ الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة برباعية نظيفة في اللقاء الذي يقام في إسطنبول بعد أسبوعين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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