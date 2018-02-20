مانشستر سيتي يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة مفاجئة أمام ويغان

ودع مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بطولة كأس الاتحاد (الإثنين) بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر في مباراة مثيرة أمام ويغان أثليتيك الذي ينتمي للدرجة الثالثة.

وسجل ويل غريغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 لتهتف الجماهير باسمه طويلا في المدرجات.

وهذه الهزيمة الثالث لسيتي هذا الموسم، وأنهت آماله في تحقيق رباعية من الألقاب لا سابق لها هذا الموسم.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الذي استحوذ فريقه على الكرة بنسبة 82% خلال الشوط الثاني: "هذه المباراة أشبه بنهائي ويستطيع المنافس أن يعاقبك. علينا أن نتقبل الهزيمة ونهنئ ويغان".

ولعب سيتي الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط فابيان ديلف في الدقيقة 45 بسبب التحام عنيف ضد ماكس باور.

وقال غوارديولا "في مثل هذه المباريات وعند اللعب بعشر لاعبين ضد 11 لاعبا ربما لا يستطيع الفريق أن يسجل. دافع المنافس بشكل رائع".

ومنذ البداية بدا أن ويغان قد يتمكن من تكرار مفاجآته أمام سيتي بالتخصص بعدما فاز عليه في نهائي كأس الاتحاد 2013 وكرر التفوق عليه في العام التالي في دور الثمانية.

وزادت فرص ويغان في تحقيق المفاجأة عندما قرر الحكم أنطوني تايلور، الذي كان ممسكا بيده البطاقة الصفراء، طرد ديلف.

وبدا أن ديلف تعرض لصدمة من القرار والتف لاعبو سيتي حول الحكم بينما استشاط المدرب غوارديولا غضبا خارج الملعب.

وقال بول كوك، مدرب ويغان: "ينتابنا شعور رائع أليس كذلك. خضنا اختبارا صعبا وكنا نواجه منافسا قويا… الليلة نجحنا في استغلال مساندة الحظ. الطرد دائما ما يكون قرارا مؤثرا".

وأضاف: "لكن هذا ما يجعل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي استثنائية. يستحق لاعبونا الكثير من الإشادة اليوم بسبب الجهد الكبير المبذول".

وحدث اشتباك بين غوارديولا، الذي كان محبطا من البداية في فشل لاعبيه في اختراق دفاع ويغان، وكوك في النفق المؤدي لغرف اللاعبين.

وقال كوك: "لا توجد مشكلات. هو مدرب رائع. أتمنى أن يواصل مشواره ويفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي لأنه يستحق ذلك".

وحاول غوارديولا تعويض طرد ديلف وأشرك الظهير الأيمن المتحرك كايل ووكر على حساب الجناح ليروي ساني في بداية الشوط الثاني.

وشارك كيفن دي بروين بدلا من ديفيد سيلفا في الدقيقة 65 وفرض اللاعب البلجيكي الضغط سريعا على دفاع ويغان.

لكن رغم ذلك فشل سيتي في التسجيل رغم أنه يستمتع بموسم رائع ويتصدر الدوري الممتاز بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه واقترب من التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا كما سيخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام أرسنال بعد أيام.

وسيلتقي ويغان مع ساوثامبتون في دور الثمانية الشهر المقبل.