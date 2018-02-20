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شاهد: الغرافة يهزم تراكتور بثلاثية في دوري أبطال آسيا

19/2/2018

تغلب نادي الغرافة القطري على ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني 3-صفر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل مهدي تاريمي الهدفين الأول والثالث للغرافة في الدقيقتين 11 و94 فيما أحرز سيمي جريوف لاعب تراكتور الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21.

بهذا رفع الغرافة رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين يحتل بها المركز الثالث خلف أهلي جدة السعودي برصيد 6 نقاط في المركز الأول والجزيرة الإماراتي في المركز الثاني بثلاث نقاط في حين بقي رصيد تراكتور خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة للمجموعة يوم 3 مارس/ آذار المقبل، ويلتقي الجزيرة مع تراكتور في أبو ظبي، والغرافة مع الأهلي في الدوحة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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