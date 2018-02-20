شاهد: الدحيل القطري يهزم الوحدة الإماراتي في عقر داره

حقق فريق الدحيل القطري فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وتغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتقدم سيباستيان تيغالي بهدف للوحدة في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء ثم تعادل يوسف العربي للدحيل في الدقيقة 56. وأضاف كريم بوضياف الهدف الثاني للفريق القطري في الدقيقة 74 ثم سجل العربي الهدف الثاني له والثالث للدحيل في الدقيقة 79 قبل أن يحرز مراد باتنا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 93.

بهذا الفوز ينفرد الدحيل بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من زوب أهن الإيراني ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي في حين بقي الوحدة بلا رصيد من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة في السادس من مارس/ آذار المقبل، ويستضيف الدحيل لوكوموتيف في الدوحة ويلعب زوب أهن مع الوحدة في أصفهان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر مايو/ أيار المقبل.