البث الحي
رياضة

شاهد: الدحيل القطري يهزم الوحدة الإماراتي في عقر داره

19/2/2018

حقق فريق الدحيل القطري فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وتغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتقدم سيباستيان تيغالي بهدف للوحدة في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء ثم تعادل يوسف العربي للدحيل في الدقيقة 56. وأضاف كريم بوضياف الهدف الثاني للفريق القطري في الدقيقة 74 ثم سجل العربي الهدف الثاني له والثالث للدحيل في الدقيقة 79 قبل أن يحرز مراد باتنا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 93.

بهذا الفوز ينفرد الدحيل بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من زوب أهن الإيراني ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي في حين بقي الوحدة بلا رصيد من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة في السادس من مارس/ آذار المقبل، ويستضيف الدحيل لوكوموتيف في الدوحة ويلعب زوب أهن مع الوحدة في أصفهان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)