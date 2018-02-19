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شاهد| رئيس الفيفا: راض عن مستوى تحضيرات مونديال 2022

19/2/2018

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن رضاه عن مستوى التحضيرات الجارية في قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس إنه متأكد من أن مونديال 2022 في قطر سيكون على مستوى التطلعات، خاصة أن الدوحة بدأت التحضير له منذ فترة طويلة.

ورغم الحصار الذي فرضته دول الخليج الثلاث -السعودية والإمارات والبحرين- على دولة قطر ومقاطعتها دبلوماسيا منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، فإن العمل في الملاعب المرشحة لاستضافة منافسات كأس العالم يتواصل بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة، لتكون قطر جاهزة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

ومن المقرر أن يقام مونديال قطر 2022 في الفترة الممتدة بين 21 من نوفمبر/تشرين الثاني و18 من ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر
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