شاهد: يوفنتوس يعتلي القمة الإيطالية بهدف في مرمى تورينو

اعتلى فريق يوفنتوس (الأحد) قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

جاء هدف الفوز لفريق "السيدة العجوز" عن طريق البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة 33.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه يوفنتوس عن فرصة تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو تورينو من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين، من دون أن تتغير النتيجة، ليخرج يوفنتوس فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 65 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع.