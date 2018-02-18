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شاهد: سان جيرمان يكتسح ستراسبورغ بخماسية

17/2/2018

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر الفوز الكاسح على ضيفه ستراسبورغ 5/2 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

واستعاد سان جيرمان توازنه بعد تعثره على ملعب ريال مدريد الإسباني بهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه موناكو صاحب المركز الثاني.

ونجح سان جيرمان في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به ستراسبورغ في الدقيقة السادسة عن طريق جان أهولو، ورد بخمسة أهداف حاسمة.

وأدرك الألماني جوليان دراكسلر التعادل لسان جيرمان في الدقيقة العاشرة ثم أضاف البرازيلي نيما ردا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 21 وبعد دقيقة واحد أضاف الأرجنتيني انخل دي ماريا ثالث أهداف أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل الأوروغوياني أدينسون كافاني الهدفين الرابع والخامس لسان جيرمان في الدقيقتين 73 و79 بعد تسجيل ستيفان باهوكين الهدف الثاني لستراسبورغ في الدقيقة 67.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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