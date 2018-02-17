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شاهد: برشلونة يقترب من لقب "الليغا" بثنائية في مرمى إيبار

17/2/2018

واصل برشلونة الإسباني (السبت) سلسلة انتصاراته وتغريده على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ليقترب خطوات من التتويج باللقب.

وتغلب برشلونة على مضيفه إيبار بهدفين من دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

نجح الأورغوياني لويس سواريز في إحراز هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 16 ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 66 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه التشيلي فابيان أوريلانا لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب إيبار الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف جوردي ألبا الهدف الثاني في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد، بينما تجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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