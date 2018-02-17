استجواب أربعة لاعبين في وست بروميتش لسرقة سيارة أجرة

اعتذر لاعبو وست بروميتش البيون الإنجليزي، جوني إيفانز وجاريث باري وجيك ليفرمور وبواز مايهيل في بيان أصدره النادي (الجمعة) بعد أن استجوبتهم الشرطة بشأن سرقة سيارة أجرة في برشلونة.

وحدثت الواقعة خلال معسكر تدريبي لوست بروميتش متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في برشلونة.

وقال مصدر في شرطة كتالونيا: "كان هناك أربعة أشخاص أرادوا التسكع في وسط المدينة. "كل الأماكن كانت مغلقة لذا استقلوا سيارة أجرة إلى أحد مطاعم مكدونالدز عند ميناء برشلونة. وفي لحظة ما ترك السائق السيارة لسبب ما وسيطر الأشخاص الأربعة على السيارة".

وأضاف المصدر: "عادوا في نهاية المطاف إلى الفندق وتلقينا اتصالا من موظف الاستقبال يبلغنا بأنهم أوقفوا السيارة خارج الفندق. حدث ذلك الساعة 0530. عادت سيارة الأجرة إلى صاحبها الساعة الثامنة صباحا".

وتابع أنه "لم يتم القبض على الأشخاص الأربعة لكنهم رهن التحقيق. تم استدعاؤهم لمركز الشرطة بشأن جريمة سرقة سيارة وأدلوا بشهادتهم. تم إرسال شهادتهم إلى قاضي التحقيق".

وأصدر النادي بيانا في وقت لاحق نيابة عن اللاعبين.

وقال النادي: "نود أن ننتهز هذه الفرصة للاعتذار إلى زملائنا والمدرب والنادي والمشجعين على الأحداث التي كانت مثار دعاية سلبية واسعة النطاق. شعرنا بأن من المهم أن نعلن عن أنفسنا باعتبارنا اللاعبين الذين تورطوا في الواقعة التي حدثت خلال المعسكر التدريبي في إسبانيا هذا الأسبوع احتراما لبقية الزملاء الذين قد يتم الزج بهم".

ووفقا للقانون الإسباني، يتم تسوية هذا النوع من القضايا بغرامة في المعتاد ومن المستبعد أن تذهب إلى مرحلة المحاكمة.

ويستعد وست بروميتش لمواجهة ساوثامبتون في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي (السبت) بعد هزيمته بثلاثة أهداف أمام تشيلسي حامل اللقب (الاثنين) الماضي.

وقال النادي إنه بدأ تحقيقه الخاص في الواقعة "وسيتعرض اللاعبون لكل الاجراءات الانضباطية الداخلية.

وقال باردو مدرب وست بروميتش خلال مؤتمر صحفي (الجمعة) بأن الواقعة "ليست مثالية".

وأضاف "خرجوا دون إذن وهذا غير مقبول وأشعر بأنهم خذلوني. تركيزنا الآن على المباراة".

ويحتل وست بروميتش المركز الأخير في الدوري بثلاثة انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة في 27 مباراة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أقال وست بروميتش رئيسه جون وليامز والمدير التنفيذي مارتن غودمان بعد نتائج الفريق السيئة في الدوري هذا الموسم.