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والد نيمار يهاجم منتقدي ابنه بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

نيمار رفقة والده
نيمار رفقة والده
16/2/2018

تحدث والد نيمار عمن وصفهم بالنسور التي تحوم حول ابنه، في إشارة إلى الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بعد أدائه وهزيمة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا.

وتعرض نيمار لانتقادات واسعة بعد غياب فاعليته والهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر في إسبانيا أمس الأول.

وكتب والد نيمار على حسابه على إنستغرام بجوار صوره لابنه "في الحرب هناك من يعيشون على الانتصارات وهناك من هم مثل النسور يتغذون على جثث المهزومين".

وشدد نيمار الأب وهو وكيل ابنه أيضا على أن باريس سان جيرمان يستطيع التأهل لدور الثمانية بفوزه في الإياب في السادس من مارس/آذار في باريس.

وأضاف "ابني يقاتل منذ أن كان طفلا. دائما يقاتل بنزاهة ودائما يتجنب النسور ويعود قويا.

وتابع "خسرنا معركة، أما بالنسبة للحرب فسنرى، لأنها مستمرة طالما كنا على أرض الملعب".

المصدر : رويترز
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