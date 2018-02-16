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بسبب خطيبته: مسعود أوزيل يحذف النساء من إنستغرام

مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
16/2/2018

أجبرت الفنانة التركية أمينة غولشه، خطيبها نجم كرة القدم الألمانية، مسعود أوزيل، على حذف المتابعات النسائية لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وحسب الإعلام التركي، فإن غولشه معروفة بغيرتها الشديدة على النجم الألماني الشهير، ولاعب أرسنال الإنجليزي، الذي يطلب منها بدوره عدم الدخول في مشاهد حميمة، في الأدوار التي تقوم بها في المسلسلات والأفلام التركية.

ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن غولشه تمكنت من حذف المتابعات النسائية لأوزيل على إنستغرام، والإبقاء على الأصدقاء المشتركين، وبذلك بات أوزيل يتابع 84 حسابا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 مليون حساب.

ومن المنتظر أن يعقد النجمان قرانهما في حزيران/يونيو المقبل، فيما من المعروف عنهما غيرتهما الشديدة على بعضهما البعض.

والنجم أوزيل (29 عاما) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الأسباني، وحقق معه عدة بطولات.

أما غولشه (24 عاما) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل "لن أتخلى أبدا"، المترجم للعربية.

المصدر : الأناضول
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