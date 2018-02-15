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شاهد: هدف رائع لصلاح في خماسية ليفربول أمام بورتو في دوري أبطال أوربا

14/2/2018

قاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول الإنجليزي لسحق مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا.

سجل ساديو ماني ثلاثية وأضاف محمد صلاح هدفا بعد فاصل مهاري رائع وأكمل روبرتو فيرمينو الفوز الكبير لينزل بمتصدر الدوري البرتغالي أقسى هزائمه على أرضه على الاطلاق في مسابقة أوربية ويحسم نظريا التأهل لدور الثمانية.

افتتح ماني التسجيل في الدقيقة 25 بتسديدة فشل الحارس جوزيه سا في التعامل معها وأضاف صلاح الهدف الثاني بعد أربع دقائق أخرى ليرفع رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات.

وتابع ماني كرة مرتدة من الحارس في الشباك بعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني وبعدها هز فيرمينو الشباك من تمريرة عرضية رائعة قبل أن يكمل اللاعب السنغالي ثلاثيته الشخصية بتسديدة من خارج المنطقة لينهي مسيرة من 24 مباراة متتالية دون هزيمة لبورتو.

وبهذا الفوز العريض أصبحت مهمة ليفربول سهلة للغاية في مواصلة مسيرته بالبطولة، إذ يكفيه الخسارة بفارق أربعة أهداف في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه في السادس من مارس/ آذار المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود للدور التالي للبطولة.

المصدر : وكالات
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