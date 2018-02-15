شاهد: نيمار يسدد الكرة في رأس الحكم ويصيبه بالدوار

في حادثة نادرة سدد البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الكرة عن غير قصد في رأس حكم اللقاء الإيطالي "جينالوكا روكَي" الذي أدار مباراة ريال مدريد والفريق الفرنسي.

وتسبب اصطدام الكرة في رأس الحكم في إصابته بالدوار، ما اضطره إلى إيقاف المباراة بعض الوقت.

واستطاع ريال مدريد تعديل تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه نادي العاصمة الفرنسية في المباراة التي جرت في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

كان أدريان رابيو قد وضع باريس سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 33 لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول ليحرز هدفه رقم 100 في دوري الأبطال بقميص ريال ومهد الطريق لفريقه للتفوق في الشوط الثاني.

وتقدم رونالدو لحامل اللقب بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 83 ثم اختتم مارسيلو الثلاثية في الدقيقة 86 لتصبح المهمة ثقيلة على الفريق الفرنسي عند خوض لقاء الإياب على أرضه يوم السادس من مارس/آذار المقبل على أمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من البطولة.