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شاهد: ثنائية رونالدو تقود ريال للفوز 3-1 على سان جيرمان

14/2/2018

دبت الحياة في ريال مدريد بطل أوربا 12 مرة والمتعثر محليا هذا الموسم بعدما عدل تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وضع أدريان رابيو سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 33 لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول ليحرز هدفه رقم 100 في دوري الأبطال بقميص ريال ومهد الطريق لفريقه للتفوق في الشوط الثاني.

وتقدم رونالدو لحامل اللقب بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 83 ثم اختتم مارسيلو الثلاثية في الدقيقة 86 لتصبح المهمة ثقيلة على الفريق الفرنسي عند خوض لقاء الإياب على أرضه يوم السادس من مارس/آذار المقبل على أمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من البطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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