البث الحي
رياضة

شاهد: يوفنتوس يفرط في الفوز ويتعادل 2-2 مع توتنهام في أبطال أوربا

13/2/2018

فرط فريق يوفنتوس الإيطالي في فوز كان في متناول يديه وتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام الإنجليزي خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الستة عشر بدور ي أبطال أوربا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما غونزالو هيغواين في الدقيقتين 2 و9، قبل أن يتمكن فريق توتنهام من تسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 35 ثم كريستيان إيركسن في الدقيقة 71.

وأهدر هيغواين لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ويحتاج يوفنتوس للتعادل بأكثر من هدفين أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في شهر مارس/ آذار المقبل للتأهل لدور الثمانية، فيما يكفي توتنهام التعادل السلبي أو بهدف أو الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي مباشرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)